Secretaria diz que bolsonaristas poderão usar Av. Paulista no 7 de setembro

247 - A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo informou que apoiadores de Jair Bolsonaro poderão usar a Avenida Paulista para se manifestar no feriado de 7 de setembro. De acordo com a pasta, bolsonaristas poderão usar o local porque a última manifestação, no dia 24 de julho, foi realizada por grupos contra Bolsonaro.

A pasta afirmou que seguiu uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), de junho de 2020, que proibiu grupos pró e contra o governo Bolsonaro de se manifestarem na mesma data, na Avenida Paulista.

Bolsonaro vem tentando manter a sua base mobilizada em um contexto de falta de governabilidade, escândalos de corrupção, principalmente, os revelados pela CPI da Covid e estagnação da economia. Manifestações de projeção nacional contra o governo aconteceram nos dias 29 de maio, 19 de junho e 24 de julho.

Além dos três atos, milhares de pessoas foram às ruas nessa quarta-feira (18) em protesto contra a reforma administrativa. O projeto ataca duramente os direitos dos trabalhadores, pois a ideia é cortar gastos sob o argumento de que a economia precisa crescer. O neoliberalismo pós-golpe contra Dilma Rousseff já demonstrou que o corte de direitos e investimento deixa o país como uma terra arrasada.

