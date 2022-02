Secretaria estabelece novas datas de vencimento para o IPVA de veículos de Petrópolis

O novo calendário vale apenas para veículos com placa de Petrópolis que sejam 0km, comprados até 31 de dezembro do ano passado ou usados edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira (22) no Diário Oficial uma resolução em que estabelece o novo calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 para veículos com placa de Petrópolis. A cidade da Região Serrana foi atingida por chuvas que deixaram, até esta terça, pelo menos 183 mortos. O novo calendário vale apenas para veículos com placa de Petrópolis que sejam 0km, comprados até 31 de dezembro do ano passado ou usados. Não haverá incidência de juros.

A pasta afirmou que o adiamento beneficiará donos de cerca de 60 mil veículos emplacados no município. Os relatos foram publicado em reportagem do portal G1.

De acordo com a medida, o vencimento da segunda parcela foi transferido para 15 de agosto e o da terceira, para 15 de setembro. As datas valerão para todos os finais de placa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de perda total do veículo por causa da chuva, o proprietário terá direito à restituição de parte do IPVA pago. Para isso, a pessoa deverá informar o sinistro (tipo de acidente) ao Detran, antes de abrir um processo na Secretaria de Fazenda solicitando a devolução.

Mais de 140 carros tinham sido recolhidos das ruas de Petrópolis até a última sexta-feira (18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE