Sede da Starlink no Brasil, do bilionário Elon Musk, está localizada em área degradada do centro de São Paulo

Starlink Brazil Holding, empresa de satélites de Elon Musk, escolheu um ponto comercial na rua Líbero Badaró, no centro histórico de São Paulo, para abrigar sua sede no Brasil

247 - A Starlink Brazil Holding, empresa de satélites do bilionário sul-africano Elon Musk, escolheu a rua Líbero Badaró, localizada em uma área degradada do centro histórico de São Paulo, para instalar a sua sede no Brasil. A informação é da coluna Painel S.A., da Folha de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, a implantação do escritório da empresa do homem mais rico do mundo na região central de São Paulo “também pode gerar expectativas no mercado imobiliário pela instalação de um escritório em região mais valorizada”.

A empresa possui o direito de exploração ao sistema de satélites não geoestacionários, autorizado pela Anatel no início do ano e o governo anunciou, nesta sexta-feira (20), uma parceria visando a conectividade da Amazônia.

