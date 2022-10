Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais prevê atraso na apuração das urnas

Apoie o 247

ICL

247 - Paulo Tamburini, coordenador do Gabinete Institucional de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), afirmou a jornalistas neste domingo, 2, que no segundo maior colégio eleitoral do País pode haver atraso na contagem dos votos das eleições.

“É evidente que o processo de totalização será proporcional ao encerramento dessas votações. Haverá atraso, provavelmente“, disse Tamburini “Nosso sistema, tão logo é encerrada a votação, é levado para a transmissão e transmitido. Isso tem que ser proporcional ao tempo que se levar para garantir o direito de voto de todos os eleitores que estiverem na fila para votar”, acrescentou.

MG tem mais de 16 milhões de eleitores aptos a votar neste ano e nenhum presidente foi eleito sem vencer no estado desde a eleição de Getúlio Vargas em 1950.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.