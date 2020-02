Segurança de Adriano da Nóbrega é solto após pagar fiança de R$ 3 mil

Leandro Abreu Guimarães, que fazia a segurança do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, morto em ação policial na Bahia, foi solto da delegacia de Esplanada na terça-feira (11) após pagar fiança no valor de R$3 mil edit

247 - Leandro Abreu Guimarães, que fazia a segurança do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, morto em ação policial na Bahia, foi solto da delegacia de Esplanada na terça-feira (11) após pagar fiança no valor de R$3 mil. Ele estava preso desde o dia 7 de fevereiro deste ano, por posse de arma de fogo. A informação é do Portal G1.

Nesta quarta-feira (12), a funerária da cidade de Alagoinhas, a cerca de 100 Km de Salvador, onde o corpo de Adriano estava, afirmou que o corpo foi transferido para o Rio de Janeiro em um voo que decolou por volta das 23h de terça-feira.

Ainda na terça, a Justiça da Bahia já havia concedido liberdade para Leandro, mediante pagamento de fiança. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), disse que não informaria se Leandro Abreu Guimarães estava solto. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) também não se posicionou.