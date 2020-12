Seis crianças e um adulto morrem após carro cair dentro de rio em Campos dos Goytacazes (RJ)

247 - Seis crianças e um adulto morreram em Campos dos Goytacazes, no Norte do estado do Rio de Janeiro, após o carro em que estavam cair dentro de um rio, por volta das 19h40 de segunda-feira (14). Os menores eram da mesma família. Duas jovens, de 18 e 13 anos, tiveram ferimentos leves.

Testemunhas informaram que o motorista identificado posteriormente como Adilson, 45 anos, perdeu o controle do carro após tentar desviar de um ciclista e caiu da ponte. Uma equipe dos bombeiros retirou o automóvel na manhã desta terça-feira (15), com apoio dos Mergulhadores do 5º Grupamento da corporação.

O motorista era amigo da família. O carro tinha capacidade para transportar até cinco pessoas, mas, além de Adilson, outras nove pessoas estavam no veículo no momento do acidente.

Confira os nomes das crianças, conforme o portal G1: Enzo Gabriel, de 2 anos, Kemilly Sophia, 6, Ana Laisa, 4, e Phandora, 8, eram irmãos. Erick, 12 anos, e Brunna Vitória, 3, eram seus primos.

