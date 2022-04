Sem consenso por candidato único, PDT e PSD terão palanques separados no Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - A ideia de uma chapa única formada pelo PDT e PSD para disputar o governo do Rio de Janeiro chegou ao fim por falta de consenso e os candidatos Felipe Santa Cruz, do PSD, e Rodrigo Neves, do PDT, terão palanques separados.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o fim da aliança foi selado durante uma reunião realizada na última quinta-feira (7) para definir quem seria o candidato da aliança entre as duas legendas, mas “o prefeito carioca, Eduardo Paes, e o presidente do PDT, Carlos Lupi, não chegaram a um consenso”.

Ainda segundo a reportagem, “o pedetista não quis ceder na aposta em Santa Cruz, que é novato na política e está atrás de Neves nas pesquisas. Paes, em contrapartida, considera injusto basear a viabilidade de seu candidato nas primeiras pesquisas de intenção de voto, a seis meses da disputa”.

