Sem máscara, bispa Sônia prega a 500 fiéis em igreja reaberta e diminui Covid: “que dia que hospital público não esteve lotado?”

247 - A despeito do excessivo aquecimento, vamos andar na fornalha. Pois Deus converteu a maldição em bênção", disse a bispa Sônia Hernandes para cerca de 500 fiéis, na manhã deste domingo (18), na Renascer Hall, na zona leste de São Paulo, sede da igreja evangélica Renascer em Cristo. A reportagem é do portal UOL.

As celebrações religiosas presenciais foram liberadas pelo governo estadual na nova fase de transição do Plano São Paulo, que começou neste domingo (18). Nesta semana, os shoppings, galerias e comércio de rua também podem abrir, com horário reduzido. Tudo deve funcionar com 25% da capacidade e seguindo as medidas de segurança.

Segundo a reportagem, a líder da Renascer em Cristo, porém, não usou máscara enquanto a reportagem esteve no local. Ela pregou e cantou louvores das 10h às 12h e orientou os fiéis (todos de máscara) a desligarem a "Rede Covid".

"Tem uma rede de televisão aí que deveria se chamar Rede Covid. Rede Desgraça. Falam que os hospitais estão lotados, mas peraí: que dia que hospital público não esteve lotado? Que dia que não teve fila? Que dia que não teve maca no corredor?", questionou.

