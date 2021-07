Sem máscara e com aglomeração, Bolsonaro faz 'motociata' em Presidente Prudente

247 - Mais uma vez sem máscara e causando aglomeração em meio à pandemia de Covid-19, Jair Bolsonaro realizou na manhã deste sábado (31) em Presidente Prudente, interior de São Paulo, uma de suas "motociatas".

Ele estava acompanhado dos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, além dos deputados federais Carla Zambelli (PSL-SP) e Coronel Tadeu (PSL-SP).

Além do passeio de moto, Bolsonaro participará, com Queiroga, de uma cerimônia no Hospital de Esperança para a inauguração do credenciamento da unidade médica no Sistema Único de Saúde.

O chefe do governo federal terá ainda um encontro com prefeitos de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

