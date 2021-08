Senador José Serra é diagnosticado com Parkinson e se licencia do cargo

247 - O senador José Serra (PSDB-SP) foi diagnosticado com doença de Parkinson e se afastará cargo pelos próximos quatro meses. Segundo nota divulgada pelo senador, a doença está em estágio inicial, que "requer um período de adaptação à medicação".

Além disso, o tucano, que tem 79 anos, utilizará o período para tratar seu distúrbio do sono.

"O parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas optou pelo afastamento para que seu suplente, José Aníbal, possa assumir, sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em vacância durante o período do tratamento experimental. A decisão também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do país", afirma a nota .

PUBLICIDADE

"O senador, que já aprovou 26 projetos na Casa - dos quais, 11 já viraram lei -, e tem mais 47 proposições aguardando votação no Senado e 16 na Câmara, está seguro de que, ao final desse período, retomará suas atividades com toda a disposição e proatividade que vêm pautando sua atuação no Senado desde 2015", finaliza.

Confira abaixo a íntegra da nota:

Nota Oficial

PUBLICIDADE

“Após avaliações neurológicas, finalizadas na última semana, Serra foi diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial, o que requer um período de adaptação à medicação, que também vai tratar do seu distúrbio do sono.

O parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas optou pelo afastamento para que seu suplente, José Aníbal, possa assumir, sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em vacância durante o período do tratamento experimental. A decisão também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do país.

O senador, que já aprovou 26 projetos na Casa - dos quais, onze já viraram lei -, e tem mais 47 proposições aguardando votação no Senado e 16 na Câmara, está seguro de que, ao final desse período, retomará suas atividades com toda a disposição e proatividade que vêm pautando sua atuação no Senado desde 2015”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: