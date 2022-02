Sergio Cabral é condenado por sonegação

Apoie o 247

247 - O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável por julgar os processos da Lava Jato no Rio, aumentou, nesta terça-feira (15), a pena do ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral para 4 anos e 7 meses, a ser cumprida em regime semiaberto. No processo, o ex-chefe do executivo fluminense admitiu ter sonegado cerca de R$ 10 milhões da Receita Federal de 2013 a 2015. O magistrado também condenou Cabral a devolver o valor aos cofres públicos.

O magistrado afirmou que, "de acordo com o apurado, Cabral teve evolução patrimonial desproporcional ao transmitido em suas declarações de imposto de renda nesses anos". O teor da decisão foi publicado em reportagem do portal Uol.

"Fixo o valor de reparação integral do dano, os valores efetivamente sonegados pelo réu, na monta de R$ 10.402.040,91", decidiu o juiz. "[A omissão dos] valores recebidos por parte de Cabral deu origem à elaboração de auto de infração e ação fiscal. Esses foram os fatos, acerca dos quais o acusado teve oportunidade de oferecer sua defesa, vindo os autos para decisão final", complementou.

O ex-governador está preso desde novmebro de 2016. Cabral responde a cerca de 30 processos e tem condenações que somam mais de 400 anos de prisão.

