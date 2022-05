Sérgio Cabral obtém liminar no STJ para não ficar preso em Bangu

Ministro Olindo Menezes autoriza ex-governador e cumprir pena no Corpo de Bombeiros até o julgamento do mérito edit

Agenda do Poder - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acaba de conceder liminar ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral dando-lhe o direito de não ficar preso na penitenciária de Bangu 1 e de cumprir os próximos dias de sua pena, até o julgamento do mérito, no Grupamento Especial Prisional do Corpo de Bombeiros do Estado.

A decisão foi tomada pelo ministro do STJ Olindo Menezes, que leva em consideração “o princípio da dignidade da pessoal humana e a necessidade de preservação da integridade física do preso”.

Sérgio Cabral havia sido transferido para Bangu, e ficaria numa cela de cinco metros quadrados, sem janelas e sem vaso sanitário.

Neste presídio estão presos vários chefes de facções criminosas condenados durante os seus mandatos como governador.

