Serra só foi denunciado agora, mas sua gestão é o principal alvo da Lava Jato de SP desde 2017

247 - A Operação Lava Jato de São Paulo sempre teve, desde 2017, como principal linha de investigação suspeitas de irregularidades ocorridas na gestão do ex-governador José Serra (PSDB).

No período de três anos e meio, de 2007 a 2010, quando Serra foi o titular do Palácio dos Bandeirantes um dos principais operadores era Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Ele esteve à frente da Dersa, estatal responsável pelas principais obras viárias do estado.

Desde que a Lava Jato paulista foi criada, Paulo Preto e outros auxiliares do governo Serra foram denunciados, mas o governador ficou de fora das investigações por uma série de impedimentos que incluem decisões do STF (Supremo Tribunal Federal).

Agora, o Ministério Público Federal acusou o ex-governador de lavagem de dinheiro.

Serra nega ter cometido qualquer irregularidade e diz que a acusação é ilegal e busca constrangê-lo.

A Justiça Federal ainda vai analisar se transforma ou não o ex-governador e atual senador do PSDB em réu.

A atuação de Paulo Preto no governo paulista foi marcada por um decreto editado por Serra no início da sua gestão, que determinou a reavaliação das licitações vigentes. Nesse período, o ex-diretor fez uma série de reuniões com os consórcios que ganharam a licitação do trecho sul do Rodoanel.

Na denúncia contra Serra, a Procuradoria diz que, entre outros motivos, empresas transferiram recursos para contas ligadas a ele.

Só a Odebrecht, diz a denúncia contra Serra, pagou ao tucano “cerca de R$ 4,5 milhões entre 2006 e 2007, supostamente para fazer frente a gastos de suas campanhas no governo do estado de São Paulo, e cerca de R$ 23,3 milhões entre 2009 e 2010, em contrapartida à liberação de créditos havidos junto à Dersa, no valor total atualizado de R$ 191.590.000,00”, informa o jornalista José Marques na Folha de S.Paulo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.