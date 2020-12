Sindicato aciona governo de SP pedindo prioridade aos professores no plano de vacinação

Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), a medida é necessária graças ao alto risco de contágio em salas de aula edit

Da Revista Fórum - O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) protocolou, na segunda-feira (7), um ofício, endereçado ao governo do estado de São Paulo, solicitando que os professores sejam incluídos na primeira leva de vacinação contra a Covid-19, prevista para iniciar em 25 de janeiro.

De acordo com a Apeoesp, os professores devem ser incluídos no grupo prioritário devido ao risco de contágio existente em sala de aula, local de aglomeração de pessoas.

“E tem mais: se o governador quer tanto o retorno às aulas presenciais, por que não incluir os professores na primeira leva de vacinados?”, questionou a presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT-SP).

O plano de vacinação anunciado pelo governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), prevê prioridade aos profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais e grupos indígenas e quilombolas.

O conhecimento liberta. Saiba mais