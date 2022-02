Sindicato denuncia mais de 100 casos de Covid após retomada das aulas presenciais em SP

Apoie o 247

ICL

247 - O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) denunciou alta dos casos da Covid-19 nas escolas do estado, após a volta das aulas presenciais. A entidade registrou mais de 100 casos em 26 escolas desde o retorno dos alunos às escolas, no dia 2 deste mês.

Veja a íntegra da nota emitida pelo sindicato:

A entidade afirmou que APEOESP já contabiliza 104 casos de Covid na retomada das aulas presenciais na rede estadual

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entidade quer ensino remoto para crianças não vacinadas e 25 alunos por sala

A APEOESP começou, na última segunda (7/2), a contabilizar os casos de Covid-19 que vêm ocorrendo nas escolas estaduais na retomada das aulas presenciais. Até as 17h30 desta terça (8/2), haviam sido comunicados 104 casos de infecção em 26 escolas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os contaminados, há 66 professores, 13 funcionários e 25 alunos. O levantamento está disponível no portal da entidade (http://www.apeoesp.org.br/publicacoes/educacao/novos-casos-de-covid-19-nas-escolas-estaduais-2022/) e será atualizado diariamente.

A presidenta da APEOESP e deputada estadual, Professora Bebel, afirma que a luta da entidade é para que o governo garanta segurança sanitária nas escolas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Precisamos de testagem em massa nas unidades escolares, além da manutenção do ensino remoto para as crianças não vacinadas. Outra medida urgente é que o governo estabeleça o número máximo de 25 estudantes por sala de aula. Só assim será possível cumprir o distanciamento e melhorar a qualidade do ensino”, explica Bebel.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: