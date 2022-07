Sindicatos preparam candidatura coletiva a deputado federal em SP

Para representar os trabalhadores, o candidato oficial será Eduardo Annunciato, do Solidariedade edit

Apoie o 247

ICL

247 - Diversas centrais sindicais e categorias estão se preparando para disputar um mandato coletivo por São Paulo na Câmara dos Deputados. As informações são da coluna Painel, na Folha de S. Paulo.

Para representar os trabalhadores, o candidato oficial será Eduardo Annunciato, do Solidariedade. Conhecido como "Chicão", ele é ligado ao Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, entidade pertencente à Força Sindical.

Comporão o mandato coletivo Antônio da Silva, diretor do Sintaema, que representa os trabalhadores de água e esgoto, filiado à Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), e Maria José Cantanhede de Abreu, diretora do Sinsaude, da Força Sindical.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também haverá representantes do Sindicato dos Aposentados (Força Sindical), Federação dos Químicos e Farmacêuticos (Força Sindical), Sindicato dos Telefônicos (UGT) e dos Motoristas (UGT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE