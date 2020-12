Sistema Cantareira atinge piores níveis desde crise hídrica

O reservatório está abastecido em 31.3%; desde 2016, os níveis vêm baixando, colocando o Cantareira em fase de alerta de acordo com a classificação da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) edit

247 - O abastecimento nos sistemas que suprem a Região Metropolitana de São Paulo atingiu seus piores níveis desde a crise hídrica no estado, que durou entre 2013 e 2015.

Conforme reportado na CNN, a Sabesp, companhia de saneamento de SP, revelou que o volume armazenado nos sistemas que abastecem a Região Metropolitana era, até o último domingo (6), de 43.5% do total, sendo que no ano passado o sistema operava com 55.8% do índice. Um ano antes, o volume era de 48.7%, em 2017 de 51%, e em 2016 de 49.6%.

O Cantareira opera em níveis ainda mais baixos: até o último domingo (6), o índice era de 31.3%. Em 2019, 37.8%; em 2018, 38.1%; em 2017, 44% e em 2016, 44.6%. Sendo o principal reservatório do sistema, responsável por abastecer cerca de 9 milhões de pessoas, a redução dos níveis fez com que ele fosse posto em estado de ‘alerta’, ou ‘Faixa 3', segundo a classificação da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE).

Em 2015, quando o estado ainda estava sob os efeitos da crise, o sistema registrava 15,4% de sua capacidade, enquanto o Cantareira estava em -8,8%.

Quando abaixo de 20%, registra-se a ‘Faixa Especial’, que pode sinalizar uma crise hídrica.

Em contraponto, em nota à CNN, a Sabesp informou que os índices devem sempre contar o sistema como um todo: “Considera-se o volume total porque o sistema é integrado e flexível, permitindo transferências entre os diversos reservatórios para abastecer diferentes regiões”.

A nota acrescentou: “A queda no nível das represas, inclusive do Sistema Cantareira, é normal durante o período de estiagem todos os anos. Em 2020, contudo, o volume de chuvas está abaixo da média histórica e já é o menor desde 2014. Por esse motivo, a Sabesp reforça à população que use de forma consciente a água, evitando desperdícios. Essas orientações são feitas pela empresa todos os anos em campanhas na TV, redes sociais e informações à imprensa”.

