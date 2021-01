Sistema Guandu passou 10 horas desligado

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) suspendeu a produção de água no Sistema Guandu por cerca de 10 horas. Problemas de abastecimento afetaram 1,5 milhão de moradores edit

247 - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) suspendeu a produção de água no Sistema Guandu por cerca de 10 horas. Trata-se de uma medida de prevenção para reduzir o problema de mudança no cheiro e no gosto identificado em torneiras de consumidores de vários pontos do Rio e da Baixada Fluminense.

Moradores de 24 bairros da capital fluminense podem estar sendo afetados pela distribuição de água com gosto e mau cheiro. De acordo com dados do Instituto Pereira Passos, esses locais concentram mais de 1,5 milhão de moradores.

O sistema foi desligado pouco depois das 20h de quinta-feira (21) e voltou a operar às 6h15 desta sexta-feira (22).

A Cedae informou que o fornecimento deve ser normalizado em até 48 horas.

