Skaf, que apoiou o golpe de 2016, é sondado para ser o vice de Tarcísio na disputa pelo Governo de SP

247 - O empresário Paulo Skaf (MDB), ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que apoiou o golpe contra a presidente eleita Dilma Rousseff em 2016, foi sondado por aliados do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para ser o seu vice na chapa para disputar o governo paulista. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Skaf “já consultou pessoas próximas sobre a possível mudança de rota — o plano original era o de ser candidato ao Senado”.

Ainda conforme a reportagem, caso o projeto se confirme, o ex-presidente da Fiesp deverá deixar o MDB e se filiar ao Republicanos ou ao PP, partidos da base de apoio de Jair Bolsonaro no Congresso. A avaliação é que Skaf, que ficou à frente da Fiesp por 17 anos, possa ajudar a minar as resistências à candidatura de Tarcísio, que tem pouca familiaridade com o estado.

Outros nomes cotados para compor a chapa, caso Skaf desista do projeto, são o do atual presidente do Hospital do Amor de Barretos, Henrique Prata, e o do ex-comandante da Rota e atual diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), o bolsonarista Ricardo Nascimento de Mello Araújo.

