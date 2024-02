'Só Lula pode liderar o isolamento do fascismo em 2026', diz Edinho Silva

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), defende que o presidente Lula (PT) se candidate à reeleição em 2026, pois só ele poderia "liderar esse processo de isolamento do fascismo, de derrota do autoritarismo". Para Edinho, a sucessão de Lula deve ser tratada com "muita cautela".

"Eu penso que o presidente Lula deve disputar a reeleição em 2026. Só ele pode liderar esse processo que estamos vivendo de isolamento do fascismo, de derrota do autoritarismo. Não há hoje no Brasil uma liderança do campo democrático capaz de construir a unidade das forças democráticas. Ele reeleito, liderado por ele, a construção da sucessão deverá se dar com muita cautela, com todo o cuidado que o momento histórico exige. Todo o esforço de reconstrução da estabilidade institucional, de reorganização e construção das políticas públicas, tudo, de nada valerá, se o fascismo voltar ao poder", afirmou à IstoÉ.

continua após o anúncio

Questionado sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que substituiu Lula na eleição de 2018 e é apontado como possível sucessor do presidente, Edinho Silva fez elogios ao ministro, afirmando que ele "está entre os maiores quadros da história do PT e da gestão pública". "Está liderando a área mais sensível do governo nesse início de mandato e está se saindo muito bem, obteve vitórias importantes, inclusive demonstrando muita habilidade política. Se a economia não acumular vitórias, o governo Lula não sairá vitorioso. É um erro achar que existe governo meio aprovado ou meio desaprovado, o governo é um todo, ou é inteiro aprovado, ou será inteiro desaprovado. Penso que todos temos que estar unidos para que o governo Lula seja vitorioso e diminua a força do fascismo na sociedade brasileira e sem crescimento econômico isso será impossível".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: