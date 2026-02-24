Sobe para 22 o número de mortos após chuvas em Minas Gerais

247 - Subiu para 22 o número de mortos em decorrência do forte temporal que atingiu cidades da Zona da Mata mineira na noite de segunda-feira (23), especialmente Juiz de Fora e Ubá. As chuvas intensas provocaram enchentes, deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis, mobilizando equipes de resgate ao longo da madrugada e desta terça-feira (24).

Em Ubá, a prefeitura confirmou seis mortes após o transbordamento do Ribeirão Ubá, que deixou a Avenida Beira Rio completamente alagada. O volume de chuva acumulado chegou a 124 milímetros em apenas seis horas. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil permanecem mobilizados para contabilizar os danos e prestar assistência à população afetada.

Juiz de Fora concentra o maior número de ocorrências graves. O bairro Parque Burnier está entre os mais atingidos. Conforme o Corpo de Bombeiros, há 17 pessoas desaparecidas na região, incluindo mais de cinco crianças. Nove moradores foram resgatados com vida, enquanto quatro mortes foram confirmadas no local. Ao todo, 12 casas desabaram no bairro.

No Bairro Cerâmica, duas residências ruíram e cinco integrantes da mesma família continuam soterrados. O Rio Paraibuna e diversos córregos transbordaram, ampliando os pontos de alagamento. Pontes e o mergulhão que ligam bairros ao Centro foram interditados, e há registros de quedas de árvores e bloqueio de vias.

Em vídeo divulgado na madrugada em rede social, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), informou que foram registradas ao menos 20 ocorrências de soterramento no município. As vítimas resgatadas com vida foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), unidade de referência na cidade. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.

O tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, afirmou que mais de 40 chamados emergenciais foram registrados durante a madrugada, envolvendo moradores ilhados, vias bloqueadas e imóveis atingidos. “Deslocamos no início da madrugada equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, mais de 20 militares e cães de busca para reforçar a operação”, declarou.

O temporal teve início no fim da tarde de segunda-feira e há previsão de continuidade das chuvas em Juiz de Fora, município situado em área de relevo acidentado, com morros, vales e encostas, próximo à divisa com o estado do Rio de Janeiro.

Em Matias Barbosa, cidade vizinha, o prefeito decretou estado de calamidade pública após a enchente atingir diferentes regiões do município. De acordo com a prefeitura, a medida busca viabilizar o acesso a recursos federais, agilizar ações emergenciais e garantir assistência às famílias afetadas. A administração informou que segue mobilizada e que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais.