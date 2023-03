Localiza, de Salim Mattar, que recebeu vantagem fiscal de Zema, bancou a campanha do governador

Apoie o 247

247 — A campanha à reeleição do governador Romeu Zema (Novo) em 2022 contou com a doação de R$ 5 milhões por parte dos sócios da Localiza, a maior empresa locadora de veículos de Minas Gerais. Essa quantia equivale a 28,2% do total de gastos do político na eleição, de R$ 17,6 milhões. Os fundadores e maiores acionistas individuais da companhia, Salim Mattar, Eugênio Mattar, Antônio Cláudio Brandão e Flávio Brandão, foram os principais doadores da campanha.

A Localiza pode se beneficiar de uma proposta de mudança tributária que perdoa dívidas e reduz o IPVA para carros revendidos por locadoras de veículos no estado de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais está apoiando essa mudança, que está sendo encampada por aliados do governador na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Segundo a regra atual, quando uma locadora de veículos vende um carro para renovar sua frota, a empresa deve pagar 4% de IPVA. Se a mudança passar, o IPVA devido nessa transação seria de 1%, a mesma alíquota cobrada de cada veículo em locação. Essa diferença de três pontos percentuais pode representar uma grande renúncia fiscal para o estado, pois operações de revenda representaram uma receita de R$ 8 bilhões em 2022 para a Localiza, segundo o último balanço da companhia.

Os sócios da Localiza já haviam financiado a campanha de Zema em 2018. Naquela ocasião, juntos doaram R$ 1,2 milhão dos R$ 5,8 milhões que custearam a campanha, ou 20% do total. A mudança na regra de tributação que tenta anistiar as locadoras foi incluída em um projeto de lei em tramitação na ALMG, com o apoio do Executivo e de parlamentares da base governista.

A Localiza afirmou que é uma empresa apartidária e que as atividades de seus fundadores enquanto pessoas físicas são pessoais e feitas de acordo com a legislação em vigor, sem qualquer ligação com a companhia. Salim Mattar, um dos fundadores da Localiza, é consultor especial do governo de Minas desde janeiro, um cargo influente, mas sem remuneração. O Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais estima que o setor de locadoras deve cerca de R$ 600 milhões em função da cobrança complementar de IPVA, cálculo que não considera juros e correção.

