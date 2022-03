Sol Negro, símbolo usado por nazistas na Ucrânia, é visto pichado no RJ

Pichação nazista foi denunciada Michel Gherman, professor de sociologia da UFRJ e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel edit

Fórum - O Sol Negro, símbolo associado ao nazismo que entrou em evidência nos últimos dias por estar sendo usado por alguns militares ucranianos na guerra contra a Rússia, foi visto pichado em um muro na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

A denúncia da pichação foi feita nesta terça-feira (15) por Michel Gherman, professor de sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. O desenho está grafado em uma porta metálica no Largo de São Francisco, centro da capital fluminense, próximo ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ.

Sol Negro é usado por militares na Ucrânia; entenda

O Sol Negro, também conhecido como "Black Sun”, remete ao ocultismo nazista. Uma representação desse símbolo antigo, que já foi registrado em diversas culturas, como nórdicos antigos e os celtas, se encontra incorporada em um mosaico de um piso no castelo Wewelsburg, na Alemanha, onde funcionava a sede Schutzstaffel (SS), polícia política de Hitler. A figura é composta de três suásticas sobrepostas.

