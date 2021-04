Soldado da PM denuncia tenente-coronel por assédio sexual, ameaças de morte e perseguição

247 - A soldado da Polícia Militar Jéssica Paulo do Nascimento, de 28 anos, lotada atualmente no 45° Batalhão do Interior (BPM/I), em Praia Grande, no litoral de São Paulo, segundo o G1, denunciou o tenente-coronel Cássio Novaes, seu superior, por assédio sexual e ameaças de morte em mensagens de aplicativo fora do horário de serviço, além de perseguição no trabalho.

A PM informou que foi aberta uma investigação sobre os fatos na Justiça Militar e Novaes foi afastado do cargo.

A soldado relata ter passado por episódios de investidas sexuais, principalmente por mensagens, ameaças por áudio, humilhação em frente a seus colegas e até mesmo sabotagem diante das negativas aos pedidos do superior.

"Em um momento em que a gente ficou um pouco sozinho, ele assim veio em uma total liberdade, uma intimidade. Mas a gente nunca tinha se visto, né? E me chamou para sair na cara dura", relembra a PM de um caso ocorrido em 2018.

Jéssica teria dito a Novaes que era casada e que tinha filhos, declinando do convite. "Depois desse dia, minha vida virou um inferno", resume ela. "No outro dia, ele já começou a me perseguir no serviço".

Procurado pelo G1, Novaes não respondeu.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.