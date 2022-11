‘Sou pró-reescravização do Nordeste’: Alunos de colégio alemão são investigados após mensagens em grupo

Apoie o 247

Carta Capital - Um grupo de estudantes do Colégio Visconde de Porto Seguro, da unidade de Valinhos (SP), é investigado pela Polícia Civil após proferir insultos racistas e de ódio a um estudantes negro da mesma instituição. A escola, de origem alemã, é frequentada por um público de elite.

O caso aconteceu em um grupo de WhatsApp no qual Antônio, de 15 anos, foi adicionado no domingo 30, dia do segundo turno das eleições. O adolescente foi adicionado ao grupo ‘Fundação Anti Petismo‘ no momento em que acompanhava a apuração das eleições, em casa, ao lado da mãe, a advogada Thaís Cremasco.

O objetivo do grupo seria convocar os estudantes do colégio a fazerem uma manifestação contra o resultado das eleições que deu a vitória a Lula (PT).

