SP anuncia vacinação de gestantes e de pessoas de 55 a 59 anos a partir da próxima semana

247 - O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (5) o início da vacinação contra Covid-19 de grávidas e de pessoas entre 55 e 59 anos com comorbidades ou deficiência permanente a partir da próxima semana.

Gestantes e puérperas com mais de 18 anos, cerca de 100 mil pessoas no estado, e pessoas com deficiência permanente, cerca de 30 mil pessoas, serão imunizadas a partir de 11 de maio.

Cidadãos com idade entre 55 e 59 anos com doenças pré-existentes, cerca de 900 mil pessoas, serão vacinados a partir de 12 de maio. É necessário comprovar a comorbidade com exames, receitas, relatório ou prescrição médica.

Estão contempladas dentro da definição de "doenças pré-existentes":

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndrome coronariana

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardopatias

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíaco implantados

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente

Hipertensão artéria estágio 3

Hipertensão artéria estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

portadores do vírus HIV

