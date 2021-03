SP: Covas suspende aulas e anuncia aumento de leitos

247 - Em coletiva de imprensa, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (12) a suspensão das aulas a partir da próxima quarta-feira (17) até o dia 1º de abril. A medida vale para escolas públicas e privadas.

“Essa medida se faz necessária para que a gente possa conter o avanço do coronavírus na cidade. A suspensão de aulas presenciais vale para a rede privada, para a rede pública estadual e para a rede municipal aqui na cidade de São Paulo”, disse Covas.

Apesar dos alertas de diversos especialistas e do repúdio de professores e profissionais da educação, o governo municipal retomou as aulas presenciais. Agora, com a ocupação das Unidades Tratamento Intensivo estarem acima de 80% na capital e a explosão de casos de coronavírus nas escolas, o prefeito decidiu suspender as aulas.

O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, informou que na primeira semana de retorno às aulas foram registrados 173 surtos; na segunda semana, 181, e na terceira e última semana, 500 surtos.

O prefeito anunciou ainda que abrirá 555 novos leitos de UTI (unidade de tratamento intensivo) e enfermaria voltados à covid-19, sendo que 130 leitos de UTI serão disponibilizando a partir de segunda (15) e, ao longo da semana, mais 185 de enfermaria.

"Vamos suspender todas as cirurgias eletivas nos 16 hospitais-dia [da cidade] para a conversão desses hospitais de baixa e média complexidade, alocando em cada um 15 leitos para atendimento prioritário de pacientes de AMAs [Assistência Médica Ambulatorial]. Porque UPAs [Unidade de Pronto Atendimento] e prontos-socorros sofrem enorme pressão", afirmou Edson Aparecido.

