      SP: Criminosos invadem Biblioteca Mário de Andrade e roubam obras de arte

      Seguranças foram rendidos durante a ação e levaram obras de arte da biblioteca que fica na região central da São Paulo

      SP: Criminosos invadem Biblioteca Mário de Andrade e roubam obras de arte (Foto: Divulgação/Leon Rodrigues/SECOM/Prefeitura de São Paulo)

      247 - Criminosos armados invadiram a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, e roubaram obras de arte na tarde deste sábado (6). Segundo a Polícia Militar, os seguranças do local foram rendidos durante a ação criminosa e os suspeitos fugiram logo em seguida. Ninguém ficou ferido.

      De acordo com a Polícia Militar, os criminosos entraram armados na biblioteca, abordaram os profissionais responsáveis pela segurança do prédio e conseguiram acessar o acervo antes da fuga. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a quantidade de obras de arte levadas nem o valor estimado do prejuízo.

      A Biblioteca Mário de Andrade é um dos mais importantes equipamentos culturais da cidade de São Paulo e possui um vasto acervo de livros, documentos históricos e obras artísticas.