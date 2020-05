SP faz bloqueios em avenidas a partir de amanhã para forçar isolamento

247 - A gestão Bruno Covas (PSDB) começará a fazer bloqueios em avenidas importantes da capital a partir desta segunda-feira (4) com objetivo de reduzir a circulação de pessoas. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O movimento na cidade preocupa autoridades, que tentam reduzir a curva de contágio para não sobrecarregar o sistema de saúde.

Segundo a reportagem, quatro grandes corredores terão apenas uma faixa de rolamento aberta aos veículos, devido em operação da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), com a Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Metropolitana).

As interdições, nesta segunda, das 7h às 9h, serão na avenida Moreira Guimarães com Miruna (zona sul); Santos Dumont com avenida do Estado (zona norte); Radial Leste com rua Pinhalzinho (zona leste); e Francisco Morato com rua Sapetuba.

No mesmo dia, também haverá blize educativas, das 7h às 9h, na avenida Vital Brasil com rua Camargo e na avenida João Paulo I, altura do 2.868; ambas na zona oeste.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.