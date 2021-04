SP fecha drive-thrus de vacinação temporariamente a partir desta terça

De acordo com a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), a decisão vai até a inclusão de novos grupos no calendário de vacinação. edit

247 - Os 20 postos drive-thrus de vacinação contra a covid-19 de São Paulo serão fechados temporariamente a partir de hoje pela prefeitura da capital. A aplicação de vacinas na rede de farmácias parceiras também está suspensa. A reportagem é do portal UOL.

De acordo com a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), a decisão vai até a inclusão de novos grupos no calendário de vacinação. Até ontem, de acordo com dados da Saúde, SP já aplicou mais de três milhões de doses, sendo 1.956.253 pessoas vacinadas com a primeira e 1.061.293 com a segunda.

As doses seguem disponíveis para aplicação nas 468 UBS (Unidades Básicas de Saúde), 17 SAEs (Serviços de Assistência Especializada), três centros-escolas e postos volantes.

