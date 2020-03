SP: Funerárias relatam alta de até 20% no serviço

247 - Último grupo da lista de trabalhadores exposta a um enfrentamento direto do coronavírus, os agentes e diretores funerários são os responsáveis pela remoção, preparação, apresentação às famílias e sepultamentos das vítimas. Nos últimos dias, eles estão sendo mais exigidos. Funerárias particulares já registram aumento na quantidade de óbitos da ordem de 10% a 20% nas últimas semanas. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

O representante de um dos grandes serviços funerários de São Paulo, que realizava cerca de 20 sepultamentos por dia e atingiu a média de 30 nas últimas duas semanas, explicou que os números ainda são tímidos diante da percepção subjetiva dos profissionais do setor.

“O impacto maior que estamos vivendo ainda é a questão do medo. Muitos profissionais têm receio de contaminação, principalmente por causa da família”, afirmou. “Já atuamos em um setor que sofre preconceito e discriminação. Agora, ainda convivemos de perto com a preocupação do contágio”, disse à reportagem.

