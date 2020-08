SP: jovem sai de casa para comemorar aniversário e é morto pela PM (vídeo)

247 - Um jovem saiu de moto para comemorar o aniversário de 19 anos com os amigos, mas foi baleado por dois policiais militares, na Zona Sul de São Paulo, no domingo, 9. Rogério Ferreira da Silva Júnior morreu após o tiro, mesmo ele estando desarmado. Segundo os policiais, eles atiraram porque acreditavam que o rapaz estivesse armado. Eles, porém, admitem não ter encontrado arma com Rodrigo.

Os dois agentes da PM foram afastados preventivamente dos serviços de rua. O caso será investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM, que até agora concordam com os policiais afirmando ter sido “legítima defesa putativa”, que é quando o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente.

Um vídeo mostra o momento do ocorrido. Assim que a polícia o aborda, ele é baleado e cai da moto. Confira:

Ontem, o Rogério fez 19 anos e pegou a motocicleta de um amigo emprestado para comemorar o aniversário com o seu pessoal, em São Paulo.



Não deu tempo.



Rogério foi executado por dois policiais militares. Ele não estava armado, andando de boa em uma moto emprestada.



Até quando? pic.twitter.com/AM3iJyMQ0f — William De Lucca (@delucca) August 10, 2020

"Até então, para mim, ele tinha caído, alguma coisa assim. Nem imaginei que fosse tiro, porque não tinha sangue por perto. O tiro foi fatal. Não foi [de] hemorragia que ele morreu, essas coisas. Foi do tiro mesmo. Aí eu parei, ainda tentei socorrer ele, os policiais não deixaram, fizeram o procedimento lá deles, falaram que já tinham chamado reforço e tal, não sei o quê”, disse o amigo que emprestou a moto para Rogério para o G1.

Segundo familiares e amigos de Rogério, o 26º Distrito Policial se recusou a registrar a ocorrência, sendo encaminhado apenas no final da noite. O boletim de ocorrência só foi finalizado na manhã desta segunda-feira, 10, após 15 horas de espera da família e amigos de Rogério na frente do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

“Só deixaram a gente tentar socorrer ele depois que ele não esboçava mais nenhuma reação. Porque de início, quando eu cheguei lá, ele estava vivo ainda. Ele estava tentando lutar ainda, estava agonizando, estava tentando respirar, estava até... lutando pela vida ali. Se deixasse socorrer, não sei, só Deus sabe, mas eu acho que ainda teria chances dele viver”, falou um amigo de Rogério.

“Era aniversário dele, ele estava muito feliz. Eu comprei bolinho para ele. A gente não conseguiu cantar os parabéns porque veio um e tirou a vida do meu filho. Eu quero justiça porque isso foi uma maldade, uma injustiça muito grande que fizeram com meu filho". disse a mãe de Rogério, Roseane da Silva Ribeiro.

"Um policial mal preparado. Para mim é um policial que não devia estar na rua. Entendeu? Ele [é] totalmente despreparado. O moleque não esboçou nada contra ele. Não tinha porque ele falar que ele se sentiu ameaçado. Não tinha porquê. Não tinha porquê. Até porque o policial está com a arma e ele está com o colete. O moleque estava sem capacete, não tem um colete à prova de balas e muito menos uma arma. Entendeu? Então acho que, assim, não era para ele ter feito isso, esse policial", completou um amigo.

