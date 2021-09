SP multa Ciro, Amoedo, Joice e outros participantes do ato do MBL por não usarem máscaras na Paulista

Apoie o 247

247 - O governo de São Paulo multou membros do MBL, Ciro Gomes (PDT), João Amoêdo (NOVO) e outros políticos que participaram, neste domingo, 12, da manifestação da direita na Avenida Paulista contra o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro.

Foram multados: Ciro, Amoedo, o coordenador do MBL, Renan Santos, o senador Alessandro Vieira (Cidadania), os deputados federais Marcelo Ramos (PL), Joice Hasselmann (PSL) e Júnior Bozzella (PSL) e os deputados estaduais Arthur do Val (Patriota), Heni Ozi Cukier (NOVO) e Isa Penna (PSOL).

Eles foram autuados por contrariarem a lei que determina o uso de máscaras para evitar a disseminação da Covid-19 durante a pandemia no Brasil. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi ao ato e falou para a pequena manifestação, mas estava de máscara.

A multa é de R$ 552,71 por pessoa. “Como ocorre com toda autuação, os interessados podem apresentar recurso. O auto de infração será encaminhado para todos via Correios e descreve as normas previstas na legislação”, disse o Centro de Vigilância Sanitária em nota.

