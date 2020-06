SP multará cidadãos sem máscara em R$ 500 e estabelecimentos em R$ 5 mil

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje multas de R$ 500 para cidadãos que forem flagrados sem máscaras em espaços públicos. Além disso, estabelecimentos comerciais que estiverem com pessoas sem a proteção serão multados em R$ 5 mil por pessoa. A medida entra em vigor no dia 1º de julho. A reportagem é do portal UOL.

Segundo a reportagem, a fiscalização será feita pelos órgãos de vigilância sanitária do estado e dos municípios. Segundo o político tucano, todo o valor arrecadado será revertido para o programa Alimento Solidário.

"O objetivo não é punir, mas orientar, alertar as pessoas sobre a importância de proteger a vida. Não há sentido de arrecadação. Estamos próximos de alcançar 100% no uso no estado. Na capital temos 97% de índice, mas ainda há pessoas que deixam de usar as máscaras. No estado temos 93%", afirmou.

