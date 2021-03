SP tem 21 hospitais com 100% de ocupação dos leitos de UTI

No dia em que o estado de São Paulo registrou recorde de mortes por Covid-19 e de internações nos leitos de UTI, com 22.555 pacientes, 21 hospitais estaduais registraram mais de 100% de ocupação edit

247 - O estado de São Paulo tem 25 hospitais estaduais com taxa de ocupação superior a 97% nos leitos de UTI exclusivos para pacientes da Covid-19 nesta sexta-feira, 12, segundo o jornal O Estado de S.Paulo. Destes, 21 têm 100% de ocupação dos leitos.

O estado de São Paulo registrou nesta sexta, uma média móvel de 352 mortes diárias. A média móvel de casos diários está em 12.266. Somente nas últimas 24h foram registradas 521 óbitos e 15.720 casos. O número de mortes é o mais alto desde o início da pandemia. Com estes números, São Paulo tem 2.179.786 casos e 63.531 óbitos.

Recorde nas internações em SP

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 89,4% na Grande São Paulo e 87,6% no Estado. O número de pacientes internados é o maior em toda a pandemia, com 22.555, sendo 12.778 em enfermaria e 9.777 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta sexta-feira.

Em seu site, o governo de São Paulo falou em “recrudescimento da pandemia” e reforçou “a importância sobre o respeito ao Plano São Paulo e as medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene das mãos. É fundamental neste momento que a população fique em casa”.

A partir da próxima segunda entra em vigor a “Fase Emergencial”, com medidas mais duras de restrição, que se estendem até o dia 30.

