SP tem 91% dos leitos de UTI ocupados e deve registrar ocupação máxima nos próximos dias

Em Sorocaba e Araçatuba, a taxa de ocupação de leitos de UTI deve chegar a 100% dentro de dois dias. Internações crescem 3% ao dia no estado edit

247 - O pior momento da pandemia da Covid-19 em São Paulo vê 91% dos leitos de UTI no estado ocupados. Conforme projeções internas do governo estadual, a taxa de ocupação deve chegar a 100% nos próximos dias.

Em Sorocaba e Araçatuba, isso deve ocorrer dentro de dois dias. Na Grande São Paulo, em Campinas, em Presidente Prudente e em São José do Rio Preto a ocupação máxima deve ser registrada em três dias.

A taxa de ocupação de UTIs atual é 82.5% maior do que a observada em junho de 2020, até então o pior momento da pandemia.

As internações no estado estão crescendo 3% ao dia. No momento, 11.410 pessoas estão em leitos de UTI.

Os dados estimam que o número de mortes diárias chegue a entre 750 e 800 nos próximos dias. 659 mortes foram registradas nas últimas 24h.

Os dados foram publicados na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

