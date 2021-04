STF mantém sessão de julgamento de impeachment de Witzel no Rio

Ministro do Supremo Alexandre de Moraes não aceitou tese da defesa de que só no último dia 21 recebeu mais trechos da delação de ex-secretário da Saúde edit

Adriana Cruz, Metrópoles - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a sessão de julgamento do impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC) prevista para esta sexta-feira (30/4), a partir das 9h. Moraes não aceitou o argumento da defesa de que Witzel teria direito a novo interrogatório porque só no dia 21 de abril recebeu 25 novos anexos da delação do ex-secretário estadual da Saúde Edmar Santos. No dia 7 de abril, Witzel e Edmar ficaram frente a frente.

Santos é peça-chave na investigação do esquema de corrupção envolvendo os contratos assinados pelo governo com o Instituto de Atenção Básica de e Avançada de Saúde (IABAS), sem licitação, por R$ 850 milhões para construção e gerência de sete hospitais de campanha, e a requalificação da Organização Social Unir Saúde.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.