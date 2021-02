STJ decide hoje se torna Witzel réu e renova afastamento

Interlocutores da Corte afirmam que o governador do Rio, que está afastado do cargo desde agosto de 2020, deve ser alvo de um novo pedido de afastamento por parte da acusação edit

247 - O governador afastado do Rio de Janeiro Wilson Witzel será julgado nesta quinta-feira (11). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça analisa o recebimento da denúncia contra ele oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Caso a denúncia seja recebida, o ex-juiz virará réu. A informação é da coluna Radar, do Portal Veja.

Interlocutores da Corte afirmam que o governador do Rio, que está afastado do cargo desde agosto de 2020, deve ser alvo de um novo pedido de afastamento por parte da acusação. Com prazo ainda maior do que os 180 dias iniciais.

