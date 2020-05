STJ decidirá em 27 de maio se investigação do caso Marielle será federalizada

O processo foi incluído na pauta de julgamentos do dia 27 de Maio, às 14 horas, por decisão do ministro Nefi Cordeiro, presidente da 3ª Seção do STJ edit

247 - No próximo dia 27, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai decidir se as investigações sobre os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes serão ou não federalizadas.

O processo foi incluído na pauta de julgamentos por decisão do ministro Nefi Cordeiro, presidente da 3ª Seção da Corte.

A ministra-relatora do caso, Laurita Vaz, ouviu todas as partes envolvidas no tema pára tomar um decisão. As famílias de Marielle e de Anderson se posicionaram contra a federalização. “Não se pode, com seriedade, qualificar a atuação das instituições de investigação e persecução penal fluminenses como ineficiente, desinteressada ou sem compromisso”, alegaram.

A Advocacia-Geral da União reivindica acesso às investigações, com a reabertura dos prazos, aos documentos que não comprometam o trabalho da polícia.

