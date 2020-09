STJ mantém Witzel afastado e governador diz que tem "confiança em um julgamento justo"

"Desejo ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos", escreveu também o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel após decisão do STJ edit

247 - Após julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quarta-feira (2), o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi ao Twitter dizer que respeita a decisão dos magistrados pela manutenção do afastamento e reafirmou sua inocência.

Ele disse ainda que trabalhará em sua defesa e que acredita em um julgamento justo. Witzel também desejou "serenidade" ao governador em exercício, Cláudio Castro.

"Respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Compreendo a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados. Mas, reafirmo que jamais cometi atos ilícitos. Não recebi qualquer valor desviado dos cofres públicos, o que foi comprovado na busca e apreensão. Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo. Desejo ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor", escreveu.

