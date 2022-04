Casos de suicídios de PMs em SP deixam comando da corporação em alerta

Apoie o 247

ICL

247 - Policiais militares do estado de São Paulo cometeram 34 suicídios no ano passado, uma média de um caso a cada 11 dias. De acordo com o Comando da corporação, entre 2015 e 2020, 137 policiais militares que estavam na ativa cometeram suicídio, média de 22,8 ocorrências por ano. Outros 4.729 foram afastados por causa de problemas psicológicos no mesmo período. De acordo com relatório da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, na PM, no biênio 2017/2018 a média foi de 21,7 por ano, considerando um efetivo de 83 mil policiais.

Atualmente, a PM paulista tem 176 PMs afastados pela psiquiatria, de acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Em nível nacional, são mais de 11 mil casos de suicídio por ano na sociedade, segundo dados do Ministério da Saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relatório da ouvidoria paulista conta com 38 páginas. Ela teve a coordenação do major Mario Kitswa, que também é psicólogo e trabalha há 27 anos na corporação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o major, o suicídio é entendido como um fenômeno complexo, multifatorial, multicausal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Esse manual, assim como campanhas que nós fazemos, com palestras, para a introdução desses assuntos no fluxo de informação, tem como condão servir como orientação. A ideia é relativamente simples, mas com as indicações dos principais fatores de risco, de proteção, e algumas orientações básicas para quando o policial militar fizer a leitura entender um pouco mais a forma de abordar alguém em uma condição como essa", disse.

Para a socióloga Dayse Miranda, doutora em ciência política e professora e pesquisadora do Ippes (Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio), a atitude da PM de São Paulo é "uma ação importante na conscientização do problema, mas não é suficiente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É preciso ir além, como por exemplo avaliar o trabalho que a Polícia Militar desenvolve há mais de 20 anos com o programa de prevenção de manifestação suicida. Até hoje não foi feito nenhum tipo de avaliação, não sabemos de fato se funciona", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE