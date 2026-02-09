Superlotação em bloco com Calvin Harris em SP provoca tumulto e deixa foliões passando mal

247 - A superlotação no bloco da Skol, que teve entre as atrações o DJ escocês Calvin Harris, provocou tumulto, empurra-empurra e deixou dezenas de foliões passando mal na Rua da Consolação, região central de São Paulo, no início da tarde deste domingo (8). Em meio à confusão, grades de proteção foram derrubadas e o atendimento médico precisou ser acionado para socorrer pessoas que não conseguiram permanecer no local por causa da lotação. A concentração de público superou a capacidade do trecho, o que gerou momentos de pânico, gritaria e interrupções no desfile.

Imagens da TV Globo também registraram a multidão e o momento em que foliões foram levados para ambulâncias que prestavam atendimento no local.O helicóptero ainda flagrou pessoas em cima de banheiros públicos, uma tentativa improvisada de escapar da pressão da multidão. Em outros pontos, bombeiros civis socorreram foliões que passaram mal, reforçando a percepção de que o espaço já não comportava o número de pessoas presentes.

Nas redes sociais, participantes relataram o risco vivido. Um internauta escreveu: "Sem condições ficar no bloco do Calvin Harris. Eu estava no terceiro trio e quase fui pisoteado. Tive que passar pela corda para me salvar", ressaltou. O depoimento resume o clima de tensão que se espalhou pelo circuito.

A apresentação chegou a ser interrompida. Durante o show do cantor Felipe Amorim, o trio elétrico precisou ser paralisado após pedidos de ajuda vindos do público. “Gente, por favor, tem uma mulher passando mal aqui. Por favor, o Corpo de Bombeiros, aqui”, disse o artista, em cima do trio, enquanto a equipe tentava abrir espaço para o atendimento.

De acordo com apuração do g1, foliões derrubaram uma grade de proteção do percurso durante o tumulto. A Polícia Militar foi acionada e reforçou o efetivo na região para evitar novos focos de confusão e tentar restabelecer a circulação. Em nota, a corporação informou que intensificou o policiamento por causa do excesso de público e que trabalha para garantir a fluidez no local.

O Corpo de Bombeiros, por sua vez, afirmou que as ocorrências foram atendidas por bombeiros civis e que a corporação não recebeu chamados formais para atendimento naquela área específica. Já a Prefeitura de São Paulo informou que o recorde de público levou a administração a liberar vias de acesso como áreas de escape e a determinar a retirada de gradis para melhorar a mobilidade dos foliões.Em nota oficial, a administração municipal declarou: "Por volta das 16h, o desfile transcorria na região central sem incidentes e com atenção dos agentes da GCM e da PM para garantir a segurança dos foliões. A Prefeitura informa ainda que os postos médicos operaram para o atendimento de pessoas que procuraram o serviço. A Secretaria Municipal da Saúde mantém postos na região do bloco para atendimento dos foliões. Não houve ocorrência grave registrada".

Ainda segundo a prefeitura, às 14h55 foi acionado um plano de contingência que incluiu a readequação das chamadas “linhas de vida”, a abertura das transversais da Consolação para saída do público, o bloqueio da entrada de pessoas no circuito e a condução do trio elétrico sob coordenação da GCM para evitar novas paradas.

A Polícia Militar detalhou que as ações foram coordenadas a partir da Sala de Gerenciamento de Incidentes, no COPOM, com monitoramento em tempo real por helicópteros e drones. "A Polícia Militar informa que, em razão da superlotação na Avenida da Consolação, diversas estratégias foram adotadas a partir da Sala de Gerenciamento de Incidentes, instalada no COPOM da Polícia Militar. O local vem sendo acompanhado em tempo real por meio de imagens aéreas, tanto do helicóptero da Polícia Militar quanto de drones", informou a corporação.

Segundo a PM, órgãos parceiros como Metrô, CET, Prefeitura e GCM atuaram de forma integrada para tentar manter a segurança e a circulação no entorno. "Os órgãos parceiros, como Metrô, CET, Prefeitura, GCM e demais instituições envolvidas, estão presentes na Sala de Gerenciamento de Incidentes, o que permite a coordenação integrada das ações. Com base na observação aérea e nessa atuação conjunta, medidas foram adotadas para garantir a fluidez e a segurança dos foliões. Até o momento, não há registro de feridos", concluiu a nota.Apesar de n



