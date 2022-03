Supermercado tranca geladeira de carnes em SP

Apoie o 247

247 - Uma loja da rede de supermercados Dia usou corrente e cadeado para trancar a geladeira cheia de carnes. A empresa colocou um aviso solicitando que os clientes interessados em comprar o produto o solicitassem a um dos funcionários. A loja fica na alameda Barão de Limeira, nos Campos Elíseos. A prática teria o objetivo de evitar furtos de itens de maior valor em um contexto de alta da inflação.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a rede de supermercados informou que não há relatos de práticas como essa em outras unidades, pois a orientação da empresa para as lojas é não limitar o acesso às gôndolas.

A empresa afirmou que a geladeira foi destrancada no início da noite desta quarta-feira (16).

Em nota, o Dia disse que preza pela proximidade com seus clientes e parceiros. "Desta forma, temos atuado para eliminar qualquer restrição ao acesso a produtos por nossos clientes em toda nossa rede. O bloqueio a gôndolas é uma prática adotada por alguns estabelecimentos do varejo, mas que está em desacordo com as diretrizes de negócio adotadas pelo Dia."

Ainda segundo a empresa, o fato identificado na unidade da rua Barão de Limeira está fora do padrão de atuação do Dia "e, por isso mesmo, já foi prontamente regularizado".

Inflação

Em 2021, o preço das carnes ficou 9,98% mais caro, e proteínas que poderiam substituí-las -- como aves e ovos -- aumentaram 24,8%.

Em fevereiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial, foi de 1,01%, 0,47 ponto percentual acima do registrado em janeiro (0,54%). Foi a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015.

O maior impacto, de 0,31 ponto percentual, e a maior variação (5,61%) vieram da área de Educação. Em seguida veio o setor de Alimentação e Bebidas (1,28%), que acelerou em relação a janeiro (1,11%) e contribuiu com 0,27 ponto percentual. Os dois grupos representaram cerca de 57% do IPCA, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

