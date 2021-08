Suplicy: Bolsonaro ofende milhões de brasileiras e brasileiros que estão passando fome

247 - O vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) afirmou que Jair Bolsonaro “ofende milhões de brasileiras e brasileiros que estão passando fome” ao chamar de “idiota” quem diz que é preciso comprar feijão em vez de fuzil.

“A condução desastrosa da política econômica do governo está levando milhares de pessoas a morar na rua todos os dias. Comprar fuzis, como afirma o presidente, apenas serve para gerar mais violência e favorecer a indústria de armas”, escreveu ainda no Twitter.

Nesta sexta-feira (27), ao conversar com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que "todo mundo precisa comprar fuzil" e que tem idiota que reclama que "tem que comprar feijão".

"O CAC está podendo comprar fuzil. O CAC que é fazendeiro compra fuzil 762. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Tem um idiota: 'Ah, tem que comprar é feijão'. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar", afirmou.

August 28, 2021

