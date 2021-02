Suplicy desafia Ratinho para debate sobre a ditadura e diz que apresentador merece punição semelhante a de Daniel Silveira

"Desafio o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, a realizar um debate em que ele venha a defender a volta dos militares ao poder no Brasil", afirmou o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), após o comunicador defende intervenção militar no Brasil. "Ratinho está a merecer punição semelhante à do Deputado Daniel Silveira (PSL-SP)", disse o petista edit