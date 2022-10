Suplicy é o mais votado para deputado estadual de São Paulo

Segundo o TRE-RJ que a federação que inclui PT, PV e PC do B terá 19 vagas, e será a maior bancada da Casa, ao lado da do PL edit

247 - Eduardo Suplicy (PT) foi o candidato mais votado para deputado estadual em São Paulo nessas eleições (807.0152 votos), ajudando o seu partido a obter mais cadeiras na Alesp.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que a federação que inclui PT, PV e PC do B terá 19 vagas, e será a maior bancada da Casa, ao lado da do PL, partido de Jair Bolsonaro, que também deve ficar com 19.

