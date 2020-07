Suplicy envia livro a Bolsonaro sobre renda mínima universal

O ex-senador Eduardo Suplicy ainda escreveu uma dedicatória: "muito melhor do que distribuir armas será assegurar a Renda Básica de Cidadania para todas as pessoas" edit

247 - O ex-senador Eduardo Suplicy, defensor incansável da renda mínima universal, enviou a Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (10) o livro "Utopia", de Thomas More, sobre o tema da renda básica.

Suplicy ainda escreveu uma dedicatória: "ao Presidente Jair Bolsonaro, desejo-lhe pronta recuperação e que possa aproveitar esse período em que precisa se restabelecer com a leitura desse importante livro de Thomas More, onde, na página 29 do Livro I, ele mostra a reflexão do viajante português Rafael Hitlodeu em que, ao comentar que a pena de morte não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, afirma que muito melhor será garantir a sobrevivência das pessoas para que ninguém se sinta com a necessidade de primeiro roubar para daí ser transformado em cadáver".

"Muito melhor do que distribuir armas será assegurar a Renda Básica de Cidadania para todas as pessoas", escreveu também o ex-senador.

Enviei ao Presidente Jair Bolsonaro o livro “Utopia”, de Thomas More, com a sugestão que ele leia no período de convalescência, com a seguinte dedicatória: pic.twitter.com/TrIwUGm85y — Eduardo Suplicy (@esuplicy) July 11, 2020

