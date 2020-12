Surfista alcoolizado que matou sargento da Marinha em acidente é solto

247 - O surfista de ondas grandes Felipe Cesarano, conhecido como "Gordo", foi solto nessa quinta-feira (17) em audiência de custodia e responderá em liberdade. Ele havia sido preso em flagrante por homicídio culposo por estar alcoolizado em um acidente de trânsito. O esportista colidiu e matou o sargento da Marinha Diego Gomes da Silva, de 36 anos, nesta quarta-feira (16), na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o delegado Daniel Rosa, titular da 15ªDP (Gávea), o atleta não demonstrou qualquer compaixão pela vida do militar, que servia no Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) e estava em serviço no momento o acidente.

"Foi feito o teste de alcoolemia no Instituto Médico-Legal, que testou positivo. Ele fez exame clínico sem sangue. Os peritos constataram que ele estava bêbado. Mas na realização da perícia, ele riu durante a elaboração do laudo. Ainda se mostrou indiferente ao resultado e à tragédia que aconteceu, o que traz para nós uma certa surpresa pela falta de humanidade diante desse fato", disse o delegado.

O conhecimento liberta. Saiba mais