Surtado, bolsonarista ataca Boulos no interior paulista: "seu comunista, vai pra Venezuela” (vídeo)

247 - Um Bolsonarista alterado, que não teve o nome identificado, atacou o líder do MTST, Guilherme Boulos, durante a passagem do ativista na cidade de Rio Claro nesta quarta-feira (10).

Aos berros, o bolsonarista chamava Boulos de “comunista” e “vai pra Venezuela”.

Na "urtima pisquisa" a desaprovação do Bolsonaro está maior que do #FJBiden ... E a prova é a recepção do Boulos 👇

Boulos rebateu dizendo que “Bolsonaro é um vagabundo”.

O ativista gravou um vídeo na sequência, dizendo que o ataque que sofreu reflete o “desespero” dos bolsonaristas.

Sobre as agressões de bolsonaristas em Rio Claro/SP: pic.twitter.com/qXM6f2cJfq — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 11, 2021





O pré-candidato do PSOL ao Governo de São Paulo, Guilherme Boulos, vai se reunir na quinta-feira (11) com mais de 50 prefeitos de cidades com menos de 50 mil habitantes do estado de São Paulo.

