Surto de escabiose ou sarna humana no litoral de SP é preocupante

Trendsbr - Como se não bastasse a pandemia de covid-19, moradores da cidade de Praia Grande, no litoral paulista, a 14 km de Santos (SP), estão enfrentando um surto de escabiose (sarna humana), especialmente nas comunidades carentes.

A situação alarmante vem sendo denunciada no Instagram pela empresária Patrícia Pratali, que vive na região e criou um perfil na rede social chamado PG Invisível. Ela já publicou várias fotos e vídeos de moradores de favelas, vilas e bairros menos favorecidos que foram vítimas da sarna humana.

“E você consegue ignorar isso? Vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Pelo amor de Deus, me ajudem!”, diz Patrícia num post publicado na última sexta (21/5) que mostra uma mulher com o rosto cheio de erupções causadas pela escabiose.

A empresária é uma das voluntárias que ajudam os moradores menos favorecidos com remédios e produtos de higiene pessoal.

Como mostra um artigo no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a sarna humana é considerada uma parasitose, causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. “O contágio se dá somente entre humanos, por contato direto com pessoa ou roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para que ocorra a contaminação”, alerta a entidade médica.

Em Praia Grande (SP), a doença já chegou até ao bairro Canto do Forte, que fica numa região nobre da cidade, segundo informa uma matéria do portal UOL publicada nesta segunda (24/5).

“A doença está se espalhando rapidamente para outras regiões. Nós já verificamos diversos casos nas comunidades de Nova Mirim, Vila Sônia, Curva do S e Ribeirópolis. Estamos ajudando como podemos, com o fornecimento de remédios, pomadas e produtos de higiene”, conta Patrícia Pratali à reportagem do UOL.

Sintomas e tratamento da escabiose

De acordo com a SBD, como o ácaro se movimenta debaixo da pele, ocorre coceira ou prurido, que é sentido principalmente à noite. “As principais lesões na pele são os túneis e, nas suas extremidades, pequenas vesículas. Estas lesões aparecem principalmente entre os dedos das mãos, nas axilas, na parte do punho que segue a palma da mão, auréolas e genitais. A cabeça sempre é poupada. Escoriações na pele são frequentes, por causa da coceira intensa”, diz o texto no site da entidade.

A boa notícia é que existe tratamento, que pode ser tópico, nos locais afetados, ou com medicamentos orais. “A escolha vai depender das características da doença em cada paciente e também das suas condições gerais de saúde”, informa a Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Em resposta à matéria do portal UOL, a secretaria de Saúde de Praia Grande esclarece que não existem dados estatísticos sobre os casos de escabiose no município, já que não é uma doença que exija notificação, como a dengue ou covid-19.

“A escabiose ocorre principalmente em comunidades fechadas e grupos familiares. A transmissão é por contato e, embora seja de fácil transmissão, é limitada pelo número de pessoas em convivência comum. A notificação do número de casos não é necessária, pois não causa epidemias ou surtos de grandes proporções”, diz o órgão da prefeitura de Praia Grande ao portal.

